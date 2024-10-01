شكرا لقرائتكم خبر عن القناة 12 الإسرائيلية: نجاة قائد كتائب شهداء الأقصى من غارة بمخيم عين الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الهجوم الإسرائيلي في عين الحلوة كان يهدف لاغتيال منير مقدح، لكن المعلومات تفيد بأنه نجا من الهجوم.

ويعتبر منير مقدح هو قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان والتابعة لحركة فتح الفلسطينية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة، اليوم الثلاثاء، استهدفت مكتب القيادي الفلسطيني في حركة فتح منير المقدح بمخيم عين الحلوة شرق مدينة صيدا في جنوب لبنان.