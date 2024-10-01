شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف تجمعا للاحتلال فى "المطلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغار الطيران الحربى الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، على أطراف بلدة السماعية فى جنوب لبنان، كما أغار الطيران المسير الإسرائيلى على سيارة رابيد فى محلة الحوش دون وقوع إصابات.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن قرى وبلدات جنوبية متاخمة للخط الأزرق تعرضت لقصف مدفعي مباشر، كما أطلق الاحتلال الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأودية والتلال المجاورة لبلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وأغار الطيران المسير الإسرائيلى على بلدة الحوش بالقرب من مدينة صور، ما أدى إلى تدمير محال تجارية دون وقوع إصابات، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة البرغلية في قضاء صور وعلى الخط الساحلي في منطقة النبي قاسم القاسمية، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي حي البركة في بلدة قانا، بالإضافة إلى غارة على منازل في بلدة القليلة، واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالصواريخ.