شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: لم ننخرط فى عمليات إسرائيل بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سابرينا سينج، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تنخرط فى العمليات التى تخوضها إسرائيل فى لبنان.

وقالت سينج- في تصريح لقناة (سكاي نيوز عربية)- "إن جهودنا مستمرة مع كل الأطراف؛ للجلوس على طاولة المفاوضات".

وأشارت إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن دعا نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت إلى ضرورة حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية، مؤكدا أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم يستهدف قواتها.

وكانت سينج قد أعلنت، في وقت سابق، أن واشنطن اتخذت خطوات لتعزيز الموقف الدفاعي للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، والحد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا في المنطقة.