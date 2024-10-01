شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق: ملتزمون بالبقاء ضمن إطار التحالف الدولى لمواجهة تمدد داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، التزام بلاده بالبقاء ضمن إطار التحالف الدولى لمواجهة تمدد داعش فى أفريقيا وآسيا.. مشيرا إلى التحديات التى تواجه المنطقة، لاسيما الحرب على لبنان والتى أدت إلى كوارث اجتماعية وخلقت أزمة إنسانية ناجمة عن نزوح حوالى مليون لبنانى إلى مدن أخرى داخل البلاد، وعشرات الآلاف منهم يحاولون اللجوء إلى الدول المجاورة.

وأكد حسين - خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي لهزيمة عصابات داعش الإرهابية، المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع" - أن هذه الأزمات تتطلب تضافر الجهود الدولية للتعامل معها، محذراً من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى اندلاع حروب أخرى في المنطقة، وسيسهم في خلق عصابات إرهابية جديدة أو إعادة إحياء العصابات الإرهابية القديمة والفكر الإرهابي التكفيري.

وأعرب عن تطلعه لشراكة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، خاصة في المجالات الأمنية والعسكرية، مشيدا بالتعاون والتنسيق المشترك بين العراق والولايات المتحدة في محاربة عصابات داعش الارهابية، مشيراً إلى لجهود المشتركة التي استمرت لعشر سنوات"، لافتاً إلى أهمية الاتفاق الأخير الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني واستكمال عملية انسحاب قوات التحالف من العراق".

وشدد وزير الخارجية العراقي على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، والعمل على تهدئة الأوضاع والتعامل مع الأزمات الإنسانية المتفاقمة، مؤكداً أهمية حماية لبنان وضمان بقائها دولة فاعلة وعدم تحويلها إلى دولة فاشلة".

وفى وقت سابق، بحث وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في واشنطن، استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحيلولة دون تصعيد الصراعات في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان - أنه على هامش الاجتماع الوزاري لمحاربة داعش، أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة المستمر بهزيمة داعش في جميع أنحاء العالم لضمان قدر أكبر من الأمن والاستقرار.

من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي الرؤية المشتركة لبناء شراكة دائمة بين الولايات المتحدة والعراق وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، بما في ذلك علاقة أمنية شاملة تدعم العراق المستقر والآمن والمتمتع بالسيادة.