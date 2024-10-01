شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينى بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس والان مع تفاصيل الخبر

أصيب فلسطينى بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحامها البلدة القديمة فى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حارات عدة داخل البلدة القديمة في المدينة، إذ سمع أصوات إطلاق الرصاص الحي، والقنابل، مما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي، ومن ثم اعتقاله.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني خلال محاولتهم تقديم العلاج للمصاب عند منطقة باب الساحة داخل البلدة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت مواطنا لم تعرف هويته بعد.

كما اقتحم جيش الاحتلال أحياء رفيديا والمخفية، ومخيم العين غرب المدينة، واقتحم أحد المنازل بالمخيم وقام بتفتيشها واعتقلت شابا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية باقة الحطب شرق قلقيلية بعدد من الآليات، وداهمت عدة منازل دون أن يتم الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة زيتا شمال طولكرم.