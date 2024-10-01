شكرا لقرائتكم خبر عن مصابون إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوى نازحين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام، إصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

واستشهد 13 فلسطينيًا وأصيب آخرون، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية- باستشهاد 13 مواطنًا، بينهم أطفال، وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى عدد من المفقودين، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات.