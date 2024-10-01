شكرا لقرائتكم خبر عن استشهدت فى غارة على سوريا.. من هى المذيعة صفاء أحمد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون في سوريا، فجر الثلاثاء، استشهاد المذيعة صفاء أحمد ، إثر العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له العاصمة دمشق.

وتنتمي صفاء أحمد إلى حي الزهراء في مدينة حمص، ودرست في كلية الآداب، قسم الأدب الإنجليزي، بجامعة "البعث" الحكومية في حمص، قبل التحاقها بالعمل الإعلامي.

وباشرت صفاء أحمد عملها في مجال الإعلام منذ عام 2002، وقدمت العديد من البرامج التليفزيونية والندوات الحوارية المباشرة.

وقدمت المذيعة الراحلة، العديد من البرامج في التلفزيون الرسمي، اتسم الكثير منها بالطابع الاجتماعي والثقافي، مثل "حاضنة الحياة"، و"نجوم صغيرة"، و"صباح الخير" و"بلدي سوريا"، و"حوارات في الحضارات السورية"، و"حلوة يا شام".

واستشهدت صفاء أحمد في القصف الذي استهدف حي المزة، غربي دمشق.