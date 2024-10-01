شكرا لقرائتكم خبر عن المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون اليوم الثلاثاء، بقيادة المتطرف يهودا غليك، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، بقيادة المتطرف غليك.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، ومنعت الطلبة من التوجه إلى مدارسهم قبل أن ينسحبوا من البلدة.

وفي السياق، أغلقت جرافة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي المدخل الرئيسي لكفر مالك بالسواتر الترابية، ما يحول دون تمكن الفلسطينيين من الدخول إلى القرية بالمركبات أو مغادرتها نحو القرى والبلدات المجاورة.