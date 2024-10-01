شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: سقوط صاروخين فى محيط وداخل مطار بغداد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، سقوط صاروخين في محيط وداخل مطار بغداد الدولي.

ونقلت خلية الإعلام الأمني عن مصدر أمني قوله: "سقط صاروخان من نوع كاتيوشا، الأول في المرأب الخاص بالفوج الثاني لجهاز مكافحة الإرهاب، فيما سقط الآخر في ساحة متروكة داخل مطار بغداد الدولي، دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية".



وأضافت الخلية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية: "عثرت القوات الأمنية العراقية على منصة الإطلاق في القرية العصرية بمنطقة العامرية وبداخلها عدد من الصواريخ التي لم تُطلق وعدد آخر قد انفجر بالقرب منها، في حين باشر خبراء الأدلة الجنائية والمتفجرات بمعالجة الصواريخ غير المنطلقة وتفكيكها تحت السيطرة".