شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يدين الهجوم الجوى الإسرائيلى على دمشق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدان المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، الهجوم الجوى الإسرائيلى على العاصمة السورية دمشق، مؤكدا أن روسيا على اتصال دائم مع أصدقائها السوريين.
وشدد بيسكوف - في تصريح أذاعته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - على أن روسيا تدين الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة السورية، موضحا أن موسكو لا ترى أي مخاطر فورية الآن، "لكننا بالطبع ندين مثل هذه الهجمات على دولة ذات سيادة".
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