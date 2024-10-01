شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يدين الهجوم الجوى الإسرائيلى على دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، الهجوم الجوى الإسرائيلى على العاصمة السورية دمشق، مؤكدا أن روسيا على اتصال دائم مع أصدقائها السوريين.

وشدد بيسكوف - في تصريح أذاعته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - على أن روسيا تدين الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة السورية، موضحا أن موسكو لا ترى أي مخاطر فورية الآن، "لكننا بالطبع ندين مثل هذه الهجمات على دولة ذات سيادة".