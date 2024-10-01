شكرا لقرائتكم خبر عن حسام زكى: العراق طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث دعم لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، أن الأمانة العامة للجامعة تلقت اليوم الثلاثاء، طلبا رسميا من جمهورية العراق لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث موضوع النارحين واللاجئين فى لبنان وتقديم المساعدة لدولة لبنان الشقيقة .

وقال السفير حسام زكي في تصريح اليوم، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم الطلب العراقى على الدول الأعضاء والتشاور مع اليمن الرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية ومع جمهورية العراق صاحبة الطلب لتحديد الموعد لعقد الاجتماع الطارئ.

