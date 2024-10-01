شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على موظف أردني مفصول أطلق النار على مديره والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ظل صدمة الشارع الأردني من واقعة قيام موظف مفصول من عمله بقتل مديره، طرأت بالقصة تطورات جديدة.

إذ أعلنت السلطات الأمنية، اليوم الثلاثاء، اعتقال مطلق النار على 3 أشخاص، أحدهم مديره داخل مصنع في محافظة العقبة جنوب الأردن. وتوفي المدير متأثرًا بإصابته

وصرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي: "إنه تم توقيف الشخص الذي أطلق صباح أمس النار داخل أحد المصانع في العقبة وضبط السلاح المستخدم". كما أضاف أن التحقيقات بوشرت مع المتهم لإحالته إلى القضاء. واقعة إطلاق النار وكان السرطاوي قد صرح سابقًا عن بلاغ ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة، بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي داخل أحد المصانع، نتيجة فصله من العمل منذ مدة، ثم فر هاربًا.

فيما نتج عن الحادثة مقتل شخص، وإصابة اثنين آخرين من جنسيات أجنبية بعيارات نارية تم نقلهم إلى المستشفى وهما قيد العلاج.

في حين أُسعف موظف أردني أيضاً للمستشفى إثر تعرضه للسقوط.