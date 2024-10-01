شكرا لقرائتكم خبر عن قوات إسرائيلية خاصة تقتحم قرية برقين جنوب جنين وتحاصر منزلاَ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية برقين جنوب جنين.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوة خاصة من "المستعربين" تسللت إلى البلدة وحاصرت منزلاً، وأطلقت النار على من فيه.



وأشارت مصادر محلية إلى تواجد شاب برفقة زوجته وأطفاله في المنزل، وسط نداءات استغاثة.



وفي السياق ذاته، أصيب شاب وفتى برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة فقوعة شرق جنين.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت شابًا أصيب بالرصاص الحي في الظهر، وفتى (17 عامًا) أصيب بالكتف والفخذ عند السياج العازل قرب بلدة فقوعة شرق جنين، إلى مستشفى جنين الحكومي.