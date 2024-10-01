الخليج اليوم .. البطالة بين السعوديين تنخفض إلى أدنى مستوى على الإطلاق

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثاني من 2024 نصف نقطة مئوية إلى 7.1% وهو أدنى مستوى على الإطلاق بتاريخ البلاد وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وجاءت نتيجة الربع الثاني بعد أن كان المؤشر في الربع الأول من نفس العام عند 7.6%.

ويلامس معدل بطالة السعوديين في الربع الثاني مستهدف رؤية 2030 البالغ 7%، ويأتي ذلك في ظل النمو الذي يشهده الاقتصاد غير النفطي البالغ 4.9% خلال 2023 ما عزز خلق المزيد من الوظائف في القطاع الخاص.

وجاء انخفاض بطالة السعوديين نتيجة انخفاض المعدل للسعوديات 1.3 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 12.8% كأدنى مستوى على الإطلاق، كما تراجع المعدل للذكور 0.2 نقطة مئوية إلى 4%.

وعلى مستوى السكان (سعوديين وغير سعوديين)، انخفض معدل البطالة إلى 3.3% هو الأدنى تاريخيا، مع استقراره عند أقل مستوياته لدى غير السعوديين عند 1.1%.

المصدر: الاقتصادية