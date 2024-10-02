شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: قصفنا الاحتلال الإسرائيلى بثلاثة صواريخ مجنحة وحققت أهدافها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جماعة الحوثى، قبل قليل، عن قصف دولة الاحتلال الإسرائيلي بثلاثة صواريخ مجنحة وحققت أهدافها، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

كما أعلنت جماعة الحوثيون، عن أنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ولبنان.