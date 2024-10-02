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جيش الاحتلال: الفرقة 36 انضمت إلى المناورات البرية على جبهة لبنان

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 09:52 ص

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، قبل قليل، عن انضمام الفرقة 36، إلى المناورات البرية على جبهة لبنان وتضم مقاتلي لواء جولاني، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

كما أفاد جيش الاحتلال، عن انضمام وحدات مشاة ومدرعات نظامية إلى العملية البرية في لبنان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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