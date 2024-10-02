شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستهدفون 3 مواقع إسرائيلية ويتوعدون باستهداف مصالح أمريكا وبريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الحوثيون فى اليمن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بثلاثة صواريخ، وقالوا إن العملية حققت أهدافها، واتهموا إسرائيل بالتكتم.

وأضاف الحوثيون، في بيان صحافي، أنهم مستعدون للمشاركة في أية عمليات عسكرية مشتركة ضد إسرائيل، مشددين على أنهم لن يترددوا في توسيع العمليات العسكرية ضد إسرائيل ومن يقف خلفها.

وتابع البيان: "استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار".