شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمة إسرائيلية لتقويضهم السلام بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على مستوطنين إسرائيليين اثنين، أحدهما مستوطن إسرائيلى "عنيف" والأخر هو الرئيس التنفيذى ومدير منظمة هاشومير يوش الإسرائيلية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن تصرفات هذين الشخصين ساهمت في خلق بيئة ينتشر فيها العنف وعدم الاستقرار وتقوض تصرفاتهما- بشكل جماعي وفردي- السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.

وفي الوقت نفسه.. صنفت وزارة الخزانة الأمريكية منظمة "هيلتوب يوث"، وهي جماعة متطرفة عنيفة اجتاحت المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية ونفذت عمليات قتل وحرق جماعي وغيرها من الهجمات التي يطلق عليها "هجمات دفع الثمن"، والتي تهدف إلى الانتقام وترهيب المدنيين الفلسطينيين. وقد اشتبكت منظمة "هيلتوب يوث" مرارا وتكرارا مع الجيش الإسرائيلي عندما حاول التصدي للأنشطة المدمرة التي تقوم بها.

وذكر البيان: "ندعو حكومة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ومحاسبة الجهات الفاعلة العنيفة مثل أولئك الذين تم تصنيفهم اليوم. وسوف نواصل استخدام أدواتنا لتعزيز المساءلة عن العنف الذي يهدد السلام والاستقرار في المنطقة، بغض النظر عن الأصل القومي أو العرق أو الدين لمرتكبي مثل هذا العنف".