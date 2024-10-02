شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف مدينة حيفا بقصف صاروخى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله اللبنانى، اليوم الأربعاء، استهداف مناطق شمالى مدينة حيفا الإسرائيلية بقصف صاروخى، وذلك فى أعقاب غارات جوية إسرائيلية على مناطق عدة فى جنوب لبنان.

كان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت مبكر من صباح الأربعاء، شن غارات على ما قال إنها أهداف تابعة لـ"حزب الله" في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفى وقت سابق، أعلن حزب الله استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوب كريات شمونة بدفعة صاروخية وتحقيق إصابات مؤكدة.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد غاراته على مدينة النبطية - صباح اليوم - للمرة الثالثة في غضون أقل من ساعة، حيث استهدف حي المسلخ.



كما أفادت بأنه بعد منتصف الليل نفذت الطائرات الإسرائيلية غارات استهدفت المحيط الشمالي لمدينة الهرمل عند الحدود مع سوريا.



وتعرضت بلدة "ميفدون" فجرا، لعدوان جوي، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية عددا من المنازل ودمرتها، أسفر عن إصابات، كما تعرضت بلدة انصار لغارة جوية معادية.