شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 مدنيين في غارة إسرائيلية على بلدة جنتا على سفوح جبال لبنان الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغار الطيران الإسرائيلي على أحد المنازل في بلدة جنتا على سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية؛ مما أسفرعن استشهاد 5 مدنيين، وإصابة عدد من المواطنين بجروح.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم/ الأربعاء/ - أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على مجرى نهر الليطاني طريق الخردلي، كما أغار على بلدة الخيام، في وقت فصفت مدفعية الاحتلال بلدتي الطيية وديرسريان.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش اللبناني إصابة أحد العسكريين نتيجة اعتداء طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي أثناء عمل وحدة من الجيش على فتح طريق مرجعيون- حاصبيا عند مدخل بلدة كوكبا لتأمين عبور المواطنين.