شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى فى تفجير حزب الله عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية ببلدة يارون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباءالأربعاء، 02 أكتوبر 2024 04:04 م
أعلن حزب الله أنه فجر عبوة ناسفة فى قوة إسرائيلية حاولت الالتفاف على بلدة يارون، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.
وقال الحزب في بيان "بينما كانت قوة للعدو الإسرائيلى تحاول الالتفاف على بلدة يارون باغتهم عناصرنا بتفجير عبوة خاصة»، مشيرًا إلى أنه "أوقع جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح".
وفى وقت سابق، أعلن حزب الله عن استهدف ثكنة "زرعيت" بدفعة صاروخية من الكاتيوشا وحققت فيها إصابة مباشرة ودقيقة".
كما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة ديرقانون راس العين، مضيفة أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية بغارة باتجاه الشويفات.
كما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة في بلدة دبل في قضاء بنت جبيل عندما دمرت طائراته الحربية منزلا مما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص.
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