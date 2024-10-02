شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 مدنيين فى غارة إسرائيلية على بلدة عيترون بجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتكب الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء مجزرة في بلدة عيترون في جنوب لبنان راح ضحيتها 6 من أبناء البلدة ومسعفي الهيئة الصحية الإسلامية ومفقود واحد.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على مركز "الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة عيترون ودمره بالكامل، واتبعها بغارة على مستوصف الهيئة الصحية ودمره أيضا، وأثناء قيام فرق الإسعاف بعملية إغاثة والبحث تعرضت لغارة من مسيرة معادية.



وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت بلدة الخيام، كما نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين، واحدة على جرد حلبتا وأخرى قرب بلدة النبي عثمان.



وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على بلدة البزالية في البقاع الشمالي، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة برج الملوك.