شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: الاحتلال الإسرائيلي استخدم قنابل فسفورية على "الباشورة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت قنابل فسفورية خلال استهدافها منطقة الباشورة.

كانت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 6 أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة الباشورة في بيروت. حرب إسرائيل على لبنان وأشارت إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 بعد استشهاد 4 جرحى متأثرين بإصاباتهم البالغة.

هذا إضافة إلى الشهيدين اللذين قضيا فور وقوع الغارة، فيما تجري معالجة الجرحى السبعة الآخرين في المستشفيات التي نقلوا إليها.