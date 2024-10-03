شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 46 شخصا وإصابة 85 آخرين جراء غارات إسرائيلية على بلدات الجنوب اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 46 شخصا وإصابة 85 آخرين جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان خلال ال24 ساعة الماضية. وأوضحت الصحة اللبنانية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء اللبنانية - أن الغارات الاسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان؛ أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 46 شخصا وإصابة 85 آخرين بجروح.

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