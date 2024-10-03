اخبار الخليج

استشهاد 46 شخصا وإصابة 85 آخرين جراء غارات إسرائيلية على بلدات الجنوب اللبناني

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 46 شخصا وإصابة 85 آخرين جراء غارات إسرائيلية على بلدات الجنوب اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 46 شخصا وإصابة 85 آخرين جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة اللبنانية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء اللبنانية - أن الغارات الاسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان؛ أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 46 شخصا وإصابة 85 آخرين بجروح.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements