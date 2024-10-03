شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام لبنانية تؤكد استشهاد صهر حسن نصر الله فى غارة إسرائيلية بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام لبنانية اليوم، استشهاد حسن جعفر قصير صهر حسن نصرالله فى غارة إسرائيلية على حى المزة بدمشق.

واستشهد ثلاثة سوريين وأصيب آخرون جراء عدوان إسرائيلى استهدف أحد الأبنية السكنية بدمشق.

وذكر مصدر عسكرى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق.

وأوضح المصدر أن العدوان أدى إلى "استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان".