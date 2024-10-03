شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيل لا تتوقف فى غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشن قوات الاحتلال الإسرائيلى سلسلة من الغارات التى تستهدف مواقع فى كل من لبنان وقطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

وكان جيش الاحتلال قد أصدر أوامر بالإخلاء للمواطنين فى الضاحية الجنوبية ببيروت قبل تنفيذه سلسلة من الغارات التى استهدف بعضها شقة سكنية فى حى الشابورة.

وأسفر قصف لقوات الاحتلال لخمية داخل مدرسة إيواء بدير البلح فى وسط غزة عن سقوط شهيد وعشرات من الجرحى، واستهدف غارة أخرى منزلا فى مخيم الشاطئ غرب القطاع، بينما تعرضت مبانى سكنية فى شارع 8 جنوب القطاع للنسف على يد قوات الاحتلال.

وقصفت قوات الاحتلال منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت فى أولى ساعات اليوم الخميس، وشنت غارات أخرى على مدينة الهرمل بالبقاع الشرقى.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع انفجار في تل أبيب وسط إسرائيل وسط أنباء عن هجوم بطائرات مسيرة على المدينة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض هدف جوي قبالة ساحل غوش دان (تل أبيب الكبرى). وقال إنه لم يتم تفعيل أي تحذيرات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن سكان أبلغوا عن سماع انفجارات في وسط إسرائيل.

ووفقا للتقارير، سمع دوي الانفجارات في تل أبيب وهرتسليا وبتاح تكفا وغيرها من المناطق.

وفي وقت لاحق، دوت صفارات الإنذار في بات يام جنوب تل أبيب محذرة من هجوم جديد بطائرات مسيرة.

وقالت مصادر عبرية أن حزب الله أطلق 220 صاروخا على شمال إسرائيل الأربعاء ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق في الجليل الأعلى، كما أندلعت حرائق في شمالي إسرائيل جراء سقوط الصواريخ.