شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مساعدة لبنان أولوية لاحتواء الكارثة الإنسانية الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب العراق لدى الجامعة العربية، أحمد نايف الدليمي إن مساعدة لبنان في الكارثة الإنسانية الحالية تبقى أولوية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، خاصة في ضوء ما تسبب به من قتل وتشريد ليواجه أهل لبنان ظروف معيشية قاسية

وأضاف الدليمي، في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية الطارئة أن العراق يدرك حجم المعاناة التي يعيشها لبنان، معربا عن تضامن بغداد واستعداده لتقديم المساعدات في أقرب وقت، مشيرا لجهود حكومته عبر إقامة جسر جوى وإرسال قوافل مساعدات لإغاثة النازحين فى سوريا.

ودعا المجتمع الدولي إلى الالتزام بمسؤوليته لوقف العدوان وحماية المدنيين الأبرياء مؤكدا على ضرورة التنسيق بين كافة أطراف المعادلة الدولية لتوصيل المساعدات.

وشدد على ضرورة الا يدفع العدوان على لبنان نحو تحييد الاهتمام بغزة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجامعة العربية.