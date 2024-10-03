شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يدعو مجلس الأمن للالتزام بمسؤولياته لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مندوب لبنان لدي الجامعة العربية على الحلبي أن بلاده تحمل إسرائيل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، وأن الاحتلال ينتهك كافة القرارات الدولية داعيا مجلس الأمن إلي الاضطلاع بمسؤولياته لوضع حد لانتهاكات الاحتلال للأراضي اللبنانية.

ودعا لتفعيل الهيئات الدولية المخولة بحقوق الإنسان علي إدانة ومحاسبة اسرائيل.

وثمن مواقف الدعم والمساعدات التي صدرت عن الدول العربية الشقيقة وكذلك التي قدمتها الأمانة العامة للجامعة العربية مطالبا بتقديم المزيد من الدعم وارسال مساعدات إغاثية وطبية نظرا للضغط الهائل الذي يتعرض له القطاع الصحي بسبب العدوان الغاشم .

وأكد أن لبنان يؤكد علي موقفه الرافض للحرب وتمسكه بالحلول الدبلوماسية وإنهاء الاحتلال للأراضي اللبنانية.