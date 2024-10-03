شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تشدد على وقف العنف فى المنطقة لمنع المزيد من الخسائر والمعاناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على ضرورة توقف العنف في المنطقة لمنع المزيد من الخسائر والمعاناة، محذرًا من أي تصعيد إضافي للصراع، سيكون له عواقب كارثية على المنطقة.

وأكد تيدروس، اليوم الخميس، إن النظام الصحي في لبنان يكافح من أجل مواكبة التطورات في البلاد.

وقال إن: "حصيلة القتلى آخذة في الارتفاع والمستشفيات مثقلة بالجرحى"، مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة اللبنانية لضمان حصول المستشفيات على الإمدادات.