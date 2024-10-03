شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير منزل واستشهاد 3 أشخاص فى أرنون بجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، مجزرة فى بلدة أرنون بقضاء النبطية بجنوب لبنان، حيث استهدفت طائراته الحربية منزلا ودمرته، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة لبنانيين وجرح آخرين.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال أدت إلى استشهاد المواطنين اللبنانيين: عباس عطية، محمود عساف، إبراهيم عساف، فضلا عن جرح مواطنين آخرين.

وواصل جيش الاحتلال عدوانه الجوي والمدفعي على جنوبي لبنان، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية غارة بين بلدتي عيتيت وجويا بقصاء صور، فيما استمر القصف المدفعي الكثيف لقرى صور الحدودية من عيار 155 ملم، وسط تحليق مكثف للطيران في أجواء القطاعين الغربي والأوسط.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة جويا، وعلى أطراف مدينة بنت جبيل، بقضاء صور.

من جهة أخرى، أعلن حزب الله اللبناني - في بيان اليوم - استهداف تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة سعسع بدفعة صاروخية.