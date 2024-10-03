شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة ليبيا يعلن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانيء النفطية، جاء ذلك استجابة لتعليمات رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.

أعلن رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانيء النفطية، واستئناف عمليات عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي.

وذكر البيان أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة الليبية استجابة لتعليمات رئيس مجلس النواب، يأتي في إطار دعم الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي والتي تحللت بالنجاح في الاتفاق على اختيار محافظ للمصرف المركزي ونائب له.