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القاهرة - سامية سيد -

تعتبر السلطة واحدة من أكثر الوجبات الصحية التي يمكنك تناولها لكن هل تناول طبق واحد يومياً يضمن فقدان الوزن؟ في حين أن السلطات غنية بالكثير من العناصر الغذائية وقد تضمن فقدان الوزن إلى حد ما، إلا أنها لن تضمن أبدًا خسارة كبيرة في الوزن. لا يمكنك الانتقال من 70 كجم إلى 60 كجم عن طريق تناول السلطة فقط، وفقا لموقع هيلث سايد، لا يوجد طعام يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير ومن المهم بالنسبة لك الابتعاد عن هذا المفهوم الخاطئ.

يتطلب فقدان الوزن الكثير من التفاني في العديد من جوانب صحتك، إن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية مع الكثير من التمارين الرياضية والروتين الجيد والنوم الكافي والمشروبات العشبية سيساعدك على إنقاص الوزن.

السبب الوحيد الذي يجعل أخصائيي التغذية ينصحون بتناول السلطة لإنقاص الوزن هو أنها أفضل بديل غني بالمعادن والألياف والفيتامينات ومنخفض السعرات الحرارية عن أي نوع آخر من الوجبات، علاوة على ذلك، يمكنك تخصيص سلطتك حسب وزنك المستهدف.



5 فوائد لتناول السلطة على معدة فارغة 5 فوائد لتناول السلطة على معدة فارغة

نعم، السلطات صحية بشكل لا يصدق ويمكن أن تساعدك على فقدان الوزن. ولكنها معروفة أيضًا بفوائدها العديدة الأخرى لوظائف الجسم.





تخفيف الوزنيمكنك تناول السلطة إذا كنت تريد إنقاص الوزن أو زيادة الوزن أو الحفاظ على وزنك، الحيلة هي تضمين جميع الأطعمة والخضراوات المناسبة للوصول إلى الوزن المستهدف، ولإنقاص الوزن، يوصى بتضمين سعرات حرارية أقل، والمزيد من الخضار الورقية للألياف، وبعض البروتينات مثل بياض البيض، وبعض الدهون الصحية مثل الأفوكادو والدجاج أو السمك حسب ذوقك.

سلطات للأليافالمكونات الرئيسية للسلطة هي الخضار الورقية الخضراء والبقوليات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والفاصوليا، كل هذه الأطعمة مليئة بالألياف كما أنها منخفضة جدًا في السعرات الحرارية، الألياف ضرورية لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وصحة الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي والقولون والوقاية من مرض السكري وحماية القلب. إن تناول الألياف في الصباح الباكر هو أفضل طريقة لإشباع نفسك.





السلطات لصحة الأمعاءيتم تحضير السلطات من خلال الجمع بين العديد من الفواكه والخضراوات المختلفة المليئة بمضادات الأكسدة. يحتوي على مادة البوليفينول المعروفة بقدرتها على تعزيز صحة الأمعاء ، يمكن للبوليفينول تعزيز البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتحسين صحة ميكروبيوم الأمعاء.





السلطات للتخلص من سموم الجسم السلطات مليئة بمضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات المختلفة، تعمل مضادات الأكسدة هذه حقًا على إبقاء السموم بعيدًا، فهي لا تساعد فقط في التخلص من السموم ولكنها تساعد أيضًا في حماية صحة الكبد حتى يتمكن من مواصلة عملية إزالة السموم أيضًا.