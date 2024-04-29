شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة ابتعدي عنها أثناء فترة الحيض.. منها الخضراوات الصليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تتزايد حدة الانتفاخ خلال فترة الدورة الشهرية متأثرة بعوامل مختلفة، بما فى ذلك التغيرات الهرمونية، واحتباس السوائل، والخيارات الغذائية، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" مجموعة من الأطعمة قد تؤدى إلى تفاقم الانتفاخ أثناء الحيض.

الأطعمة الغنية بالملح

يمكن أن يؤدى الإفراط في تناول الملح إلى احتباس الماء، ما يؤدي إلى تفاقم الانتفاخ أثناء فترة الحيض، وغالبًا ما تحتوى الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة المالحة والسريعة على مستويات عالية من الصوديوم.

المشروبات الغازية

يمكن للمشروبات مثل الصودا والمياه الغازية والمشروبات الغازية أن تزيد من حدة الانتفاخ فى الجهاز الهضمى خلال فترة الحيض.

الخضراوات الصليبية

على الرغم من أنها ذات قيمة غذائية عالية، إلا أن الخضروات مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط تحتوى على الرافينوز، وهو سكر معقد يمكن أن يسبب الغازات والانتفاخ.

البقوليات

مثل الفاصوليا والعدس والحمص غنية بالألياف وبعض الكربوهيدرات التى يمكن أن تتخمر فى الأمعاء، مما يؤدي إلى الانتفاخ.

منتجات الألبان

قد يعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ بسبب عدم تحمل اللاكتوز أو الحساسية لمنتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والآيس كريم.

الأطعمة الدهنية

الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة، يمكن أن تبطئ عملية الهضم وتسبب الشعور بعدم الراحة والانتفاخ، مثل الأطعمة المقلية واللحوم الدهنية.

الأطعمة المصنعة

غالبًا ما تحتوى الوجبات الخفيفة المصنعة والمخبوزات والوجبات الجاهزة على مواد مضافة ومواد حافظة ومكونات صناعية يمكن أن تعطل عملية الهضم وتساهم فى الانتفاخ.

الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر

استهلاك كميات كبيرة من السكر يمكن أن يغير توازن بكتيريا الأمعاء ويعزز الانتفاخ والانزعاج، وتعد الحلويات والمشروبات السكرية من مصادر السكر الزائد.