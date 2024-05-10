شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر لا تتوقعها لتناول الفيتامينات دون استشارة طبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون الفيتامينات والمكملات الغذائية دون استشارة الطبيب، فهذا التقرير يقدم لك أبرز الأضرار الصحية التي تكون عرضه لها فى هذه الحالة.



أكد الدكتور عبد العظيم الحفني استشاري المناعة وأمراض الدم في كلية طب عين شمس، أن بعض الأشخاص يعتمدون علي تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية اعتقادا منهم أن هذا يحافظ علي الجسم، ويقوي مناعته ويحميهم من الأمراض، ولكن في حالة عدم كتابة الطبيب لهذه الفيتامينات والإسراف في تناولها فهذا يعد أمرا خطيرا على الصحة لأنه بالفعل يتسبب في التعرض لبعض الآثار الجانبية المختلفة.



وأوضح بعض الآثار الجانبية للاستهلاك المفرط للفيتامينات دون الرجوع للطبيب، ومن أبرز هذه الأضرار، التسمم، فالإسراف في الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والكالسيوم وفيتامين د وفيتامين أ، يشكل خطرا وهو التسمم، الذي يزيد من تعرضك ببعض الأعراض، ومنها الصداع والدوخة والغثيان والقيء والإسهال وعدم الراحة في البطن، ويمكن أن يتسبب في الحالات شديدة في تلف الأعضاء.



وأضاف، أنه في حالة الإسراف في بعض الفيتامينات، فأنت تزيد من فرص التعرض والإصابة بحدوث خلل في توازن العناصر الغذائية الموجودة في الجسم، وزيادة بعضها، وانخفاض البعض الآخر.



وأستكمل حديثه مشيرا إلي أن البعض يصاب بالحساسية كرد فعل تحسسي اتجاه بعض المكونات الموجودة في الفيتامينات، ويظهر على الشخص طفح جلدي، أو حكة أو تورم وصعوبة شديد في التنفس.



وحث استشاري المناعة، على ضرورة الاعتماد علي الأطعمة التي تلبي احتياجات الجسم من نقص العناصر الموجودة به، وذلك يتم عن طريق الذهاب لطبيب تغذية يقوم بتحديد نظام غذائي صحي ومهم وغني بجميع العناصر التي يحتاجها الفرد.



