شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض السكتة الدماغية فى ارتفاع الحرارة.. خطوات للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربات الشمس و السكتات الدماغية أكثر شيوعا فى الصيف، وفقا لموقع هيلث سايد تحدث ضربة الشمس للأشخاص عندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى مستوى غير طبيعي وقد تصل إلى أكثر من 40 درجة، وفي معظم الأحيان، يحدث هذا بسبب التعرض المفاجئ للطقس الحار جدًا، من ناحية أخرى، تحدث جلطة الدماغ عندما يكون هناك انسداد في الأوعية الدموية أو عندما يكون هناك تمزق في الشرايين في الدماغ.

الأسباب التي تجعل السكتة الدماغية في الارتفاع

عادةً ما تحدث السكتة الدماغية للمرضى الذين يعيشون أسلوب حياة غير صحي ويعانون من حالات كامنة مثل مرض السكري والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، لكن السبب وراء حدوث جلطة الدماغ بسبب الحرارة الشديدة هو:

الحرارة الشديدة.

التعرض المفاجئ للحرارة والشمس الحارقة.

التقلبات الهائلة في درجات الحرارة مثل الانتقال من غرفة مكيفة باردة إلى غرفة شديدة الحرارة تحت أشعة الشمس المباشرة والعكس.

شرب الماء شديد البرودة أو الأطعمة شديدة البرودة عند الوقوف تحت حرارة شديدة.

عدم السماح لجسمك بالتأقلم تدريجياً مع التغيرات في درجات الحرارة.

أعراض السكتة الدماغية الناجمة عن موجة الحر

فيما يلي الأعراض التي يجب أن تكون على دراية بها:

قد يبدو أحد أجزاء جسمك غريبًا جدًا ومختلفًا عن الجزء الآخر.

الشعور بالخدر في اليدين والوجه والقدمين.

قد لا تتمكن من التحدث بشكل صحيح أو فهم ما يقوله الآخرون.

مشكلة في الرؤية.

القيء والغثيان.

تصلب الجسم الشديد .

صداع حاد.

كيف يمكنك تجنب السكتة الدماغية

يشير الخبراء إلى أنه بعد الأزمة القلبية ، قد تكون السكتة الدماغية ثاني أكبر سبب للوفيات، من هم في خطر كبير؟ يبدو أن النساء أكثر عرضة للخطر، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري والذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. كيف تتجنب جلطة الدماغ؟

لا تأخذ الشخص إلى غرفة مكيفة باردة، بل دعه يستريح في منطقة أكثر برودة بعيدًا عن الشمس.

خلال ساعة قم بمراقبة الشخص.

خذ المريض إلى الطبيب.

افحص ضغط دمك بانتظام.

الابتعاد عن الشمس لتجنب ضربة الشمس.

