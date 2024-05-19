شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يجب حفظ بعض الفواكه في الثلاجة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للحفاظ على الطعام آمنًا وطازجًا في الصيف، نقوم عادة بتخزين كل شيء في الثلاجة لتجنب تلفها، ومع ذلك، لا ينبغي تبريد بعض الفواكه لأن ذلك قد يؤثر سلبًا على مذاقها وملمسها وقيمتها الغذائية، حسبما أفاد تقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. 8 فواكه لا يجب حفظها في الثلاجة الموز

لا ينبغي أبدا تخزين الموز في الثلاجة، فعند تبريده تبدأ القشور بالتحول إلى اللون الأسود، ويرفض الكثير منا خاصة الأطفال تناوله بهذه الصورة، كما أن الموز المبرد لا ينضج بسرعة، لذلك يُنصح بتخزينه في درجة حرارة الغرفة.

البطيخ

يخطئ الكثير من الناس في حفظ البطيخ في الثلاجة حتى لايفسد بسرعة، ومع ذلك، هذا يتسبب فى تقليل مضادات الأكسدة الموجودة فيه، كما تتضاءل قيمته الغذائية أيضًا.

البابايا

تخزين البابايا في الثلاجة قد يسبب تغيرات في طعمها وملمسها، وهذا بسبب أن درجة حرارة الثلاجة المنخفضة تؤدي إلى إبطاء عملية نضج البابايا، لذلك، تجنب تخزين البابايا في الثلاجة حتى تنضج تمامًا.

الأناناس

تخزين الأناناس في الثلاجة يمكن أن يؤدي إلى تدهور قوامه وطعمه، لذلك، من الأفضل عدم تبريده لأن التبريد يؤدي إلى أن تصبح الفاكهة طرية جدًا، بينما يساعد تخزين الأناناس في درجة حرارة الغرفة على الحفاظ على نضارته ويمنع التغيرات غير المرغوب فيها في خصائصه، ومع ذلك، إذا كان الأناناس ناضجًا تمامًا، فيمكن تبريده لبضعة أيام لمنعه من أن يصبح طريًا جدًا.

المانجو

لا ترتكب خطأ تخزين المانجو في الثلاجة، لأن درجة الحرارة الباردة يمكن أن تبطئ عملية نضجها وتؤثر على طعمها وملمسها، ويمكن أن يسبب التبريد فى ظهور بقع داكنة فى المانجو، لذلك من الأفضل تخزين المانجو في درجة حرارة الغرفة للاستمتاع بنكهتها الكاملة وعصارتها.

الأفوكادو

لا ينبغي تخزين الأفوكادو في الثلاجة لأن درجة الحرارة الباردة يمكن أن تبطئ عملية نضجها وتؤدي إلى تصلبها، وقد يؤثر أيضًا على نكهتها وملمسها، بدلًا من ذلك، قم بتخزين الأفوكادو في درجة حرارة الغرفة حتى ينضج، ثم استخدمه على الفور للاستمتاع بقوامه الكريمي.

البرتقال

يمكن أن يصبح البرتقال جافًا ويفقد عصارته عند حفظه في الثلاجة، حيث أن تخزينه في درجة حرارة الغرفة يساعد في الحفاظ على نكهته ونضارته، حيث يقلل التبريد من حلاوة مذاقه.

التفاح

يمكن أن تتسبب درجات الحرارة الباردة في أن تصبح الفاكهة ناعمة وتفقد قرمشتها مع تغيير الملمس والنكهة، بالإضافة إلى ذلك، قد يمتص التفاح المخزن في الثلاجة الروائح من الأطعمة الأخرى، مما يؤثر على مذاقه، لذلك للحفاظ على نضارته ونكهته، من الأفضل تخزين التفاح في درجة حرارة الغرفة في مكان بارد وجاف.