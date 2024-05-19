شكرا لقرائتكم خبر عن حركة "رقص" تتسبب فى مئات من حالات الشلل للأطفال فى الصين.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الانحناءة الخلفية حركة حاسمة فى الرقص الشعبى الصينى، ولكنها أيضاً السبب الرئيسى لإصابات الحبل الشوكى الشديدة لدى الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات، ما يؤدى إلى إصابة الآلاف منهم بالشلل مدى الحياة، ومن المفارقات أن الغالبية العظمى من الآباء الذين يدفعون أطفالهم نحو الرقص الشعبى يضعون مصلحة ذريتهم فى الاعتبار، على أمل تحسين لياقتهم البدنية وصحتهم العامة، لكن الدراسات وجدت أن إحدى التحركات المعينة التى يتم تدريسها فى مدارس الرقص الشعبى تعرض حياة الأطفال للخطر، بحسب oddity central.



تمارين

وأظهرت البيانات، التى حللتها جمعية جراحة العظام الصينية، أن نسبة إصابات النخاع الشوكى الناجمة عن انحناء الظهر ارتفعت من 4% فقط بين عامى 1992 و2002 إلى 33.9% من جميع إصابات العمود الفقرى لدى الأطفال بين عامى 2015 و2019.

وتشير تقارير أخرى إلى أنه منذ عام 2005، أصيب أكثر من 1000 طفل بالشلل بعد أداء انحناءات الظهر فى دروس الرقص، مما يجعل هذه الحركة أكبر تهديد بالشلل للأطفال الصينيين الصغار.

بدوره، يقول دونغ داير، مدرب فى بكين للرقص: "لا يُنصح أن يقوم مدربو الرقص بالضغط الخارجى على أسفل الظهر للطفل، وهو ما ينطبق بشكل خاص على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، وهى الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابات المرتبطة بالرقص".



حركة الانحناء فى الظهر

وحذرت أكاديمية متخصصة فى فيديو على "تيك توك" من أن الحركات المحفوفة بالمخاطر، بما فى ذلك الانحناء الخلفى، ليست مخصصة للمبتدئين، وأنه يجب على المعلمين ذوى الخبرة معرفة ذلك، وقالت: "إنها مسألة منطقية، وينبغى بناء التدريب على المرونة مع مرور الوقت، مع فترات تدريب أقصر وكثافة أقل فى المراحل الأولية".

واجتذب الرقص الشعبى فى الصين عددا كبيرا من المعلمين عديمى الخبرة الذين لا يفهمون ببساطة مخاطر جعل الأطفال الصغار يمارسون حركات مثل الانحناء الخلفى، ويحذر الأطباء من أنه على الرغم من أن العمود الفقرى لدى الأطفال مرن للغاية، إلا أنه لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للحبل الشوكى، الذى لا يستطيع التكيف مع التمدد المفرط الناتج عن التغيرات الكبيرة فى الوضعية.

ووفقا الدكتور قوه شياو دونغ، مدير قسم جراحة العظام فى احدى مستشفيات الصين، فإن الأطفال الذين يعانون من إصابات فى النخاع الشوكى أثناء ممارسة تمرين الانحناء الخلفى لديهم "نافذة ذهبية" مدتها 4 ساعات لطلب المساعدة الطبية، لسوء الحظ، نظرا لأن الأعراض الأولية لا تتعدى الألم الخفيف والانزعاج، فإن معظمهم يستمرون فى ممارسة النشاط البدنى، مما يزيد من خطر الإصابة بالشلل.