شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم جديد توصى به الصحة البريطانية ويساعد على فقدان 10 كيلو سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت هيئة الصحة البريطانية NHS بخطة نظام غذائي جديدة والتى تساعد في إنقاص الوزن، بل وتساعد أيضًا في معالجة مرض السكرى، وكجزء من المبادرة الوطنية فى بريطانيا، سيستهلك المشاركون نظامًا يحتوي على 800 سعرة حرارية يوميًا من بدائل الوجبات منخفضة السعرات الحرارية مثل الشوربة والوجبات الخفيفة على مدى ثلاثة أشهر، بحسب موقع جريدة دايلي إكسبريس البريطانية.

وقد ثبت أن هذا النظام الغذائي يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة وحتى تخفيف مرض السكري في حوالي نصف الحالات.

في المؤتمر الأوروبي للسمنة الذي عقد مؤخرًا في ايطاليا، تم الكشف عن أن المرضى الذين التزموا بهذا النظام الغذائي للتجربة فقدوا ما متوسطه (10 كجم) على مدى عام واحد، كما رأوا تحسنا كبيرا في مستويات السكر في الدم

وشمل البحث، الذي أجرته جامعة ليدز البريطانية 838 شخصًا شاركوا في مخططات تجريبية

ومن المخطط أن يصل البرنامج إلى 50.000 شخص على مدى خمس سنوات، ويتم إتاحته من خلال إحالات الطبيب العام.

وقالت أماندا بريتشارد، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "إن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الكثير من الناس وأسرهم، ويمكن لبرنامج هيئة الخدمات الصحية الوطنية هذا أن يغير الحياة حقًا من خلال المساعدة في علاج آثار الحالة، وتقليل مخاطر الإصابة بشكل كبير ومنع المضاعفات الصحية ودعمهم للبقاء بصحة جيدة على المدى الطويل.

وأضافت "يسعدني أن الآلاف من الأشخاص قد حصلوا بالفعل على هذا الدعم من هيئة الخدمات الصحية الوطنية لتحسين صحتهم وأن عدة آلاف آخرين من المقرر أن يستفيدوا الآن هذا العام".

كما ذكرت GloucestershireLive، سيكلف البرنامج حوالي 1100 جنيه إسترليني للشخص الواحدوهذا أرخص بكثير من أدوية التخسيس الجديدة والتي يمكن أن تكلف حوالي 200 جنيه إسترليني شهريًا ويجب تناولها إلى أجل غير مسمى.

تجرى هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجارب للبرنامج منذ عام 2020، بمشاركة الآلاف.

بعد هذه المرحلة الأولية، يتم توجيه الأفراد إلى إعادة تقديم الأطعمة العادية تدريجيًا للحفاظ على أوزانهم الأخف وزنًا.

ويعد هذا البرنامج مجرد جزء واحد من خطة أوسع تهدف إلى معالجة السمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

