شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أفضل نوع سمك يساعدك على تحسين ذاكرتك وتذكر المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الطلبة لتناول نظام غذائي صحي خاصة فى فترة الامتحانات، لتعزيز تركيزهم وذاكرتهم، والأسماك من أفضل الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية لتعزيز الذاكرة.

وبشكل خاص بعض الأسماك، فى هذا التقرير نتعرف على أفضل أنواع الأسماك التى تساعد على تحسين الذاكرة والتركيز للطلبة فى فترة امتحاناتهم، بحسب موقع eating well.

لماذا تعتبر الأسماك مهمة للصحة المعرفية وتحسين الذاكرة؟

يتكون دماغنا في الغالب من الدهون، ومن بين الأحماض الدهنية الفردية في الدماغ، يوجد DHA، على وجه الخصوص، بكميات كبيرة.

يلعب DHA دورًا مهمًا في أغشية الخلايا في أنسجة المخ، ويمكن أن يكون مهمًا أيضًا لصحة الأعصاب، مما يساعد على تدفق الإشارات بسلاسة عبر الجسم

EPA مهم جدًا أيضًا لوظائف صحة الدماغ وعمليات التمثيل الغذائي لذلك، ستحتاج إلى بذل جهد متضافر للحصول على هذه الأحماض الدهنية أوميجا 3 في نظامك الغذائي، وإذا كنت من آكلي الأسماك الحاليين (أو المستقبليين)، فهناك بعض اختيارات المأكولات البحرية الغنية بشكل خاص بهذه الأحماض الدهنية.

أفضل 5 أسماك يمكن تناولها لصحة الدماغ وتحسين الذاكرة للطلبة 1. الرنجة

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي حصة 100 جرام من الرنجة على ما يقرب من 909 ملليجرام من EPA و1100 مجم من DHA وهما دهون أوميجا ٣ الصحية.

2. الماكريل

سمكة صغيرة تحتوي على كمية كبيرة من EPA وDHA. تحتوي حصة 100 جرام من الماكريل على حوالي 898 ملجم من EPA و1400 ملجم من DHA، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

3. سمك السلمون

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي حصة 100 جرام من سمك السلمون على حوالي 862 ملجم من EPA و1100 ملجم من DHA. سواء اخترت الاستمتاع بسمك السلمون طازجًا أو مجمدًا أو معلبًا، فإن جميع أشكاله تحتسب ضمن مدخولك من EPA وDHA.

4. السردين

السردين من الأسماك المعلبة المناسبة ويأتي، مما يجعل من السهل تجربة الأذواق المختلفة حتى تجد ما تفضله

تحتوي حصة 100 جرام من السردين على ما يقرب من 473 ملجم من EPA و509 ملجم من DHA، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية. علاوة على ذلك، يحتوي السردين على مواد مغذية معروفة بأنها مضادة للالتهابات.

5- التونة

تعتبر التونة المعلبة خيارًا سهل الوصول إليه تحتوي حصة 100 جراممن التونة المعلبة على ما يقرب من 25 ملجم من EPA و197 ملجم من DHA.

