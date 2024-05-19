شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات خطيرة تظهر على كبار السن في الطقس الحار.. تتطلب المساعدة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض الفئات تكون معرضة للخطر أكثر من غيرها عند التغيرات الجوية السريعة والمفاجئة، ولعل كبار السن والمسنينن، هم الفئة التي يجب الانتباه لأية تغيرات صحية تظهر على أجسامهم وصحتهم، في البداية يوضح الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشارى الباطنة قصر العينى، أن المسنيين هم الشريحة التي يجب أن نكون أكثر حرصًا عليهم خلال موجات الطقس الحارة، لأنها يعانون من مشكلات صحية عميقة قد تؤدى بهم إلى مضاعفات شديدة غير جيدة.

أعراض الإجهاد الحرارى على كبار السن

الإجهاد الحرارى أحد أهم مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، وقد يسبب مشكلات صحية كثيرة لكبير السن، موضحًا أن هناك أعراضًا وعلامات تظهر على كبير السن، وتؤكد إصابته بالإجهاد الحرارى أو التضرر من الحرارة الجوية العالية ومنها:

قد يصاب بالحمى، وترتفع درجة حراته ارتفاعًا ملحوظًا

قد يصاب بألم وصداع بالرأس

قد يشكو البعض من اضطربات في الرؤية

شعور بالضعف العام والوهن الشديد

ارتفاع وتسارع في ضربات ودقا ت القلب ملحوظ

عدم القدرة على بذل الجهد بسهولة

حالة من الهمدان الشديد

وهناك أعراض شديدة الخطورة بجانب الأعراض سالفة الشكر، وضحها الدكتور ماهر الجارحى استشارى أمراض الباطنة مستشفى الحميات بإمبابة، ويؤكد ضرورة طلب المساعدة الطبية العاجلة لكبير السن، أو نقله للطوارئ، تلك التي تظهر فيها بالإضافة للأعراض سالفة الذكر، حالة من التتشتت واضطراب الوعى، يهذى بكلمات غير مفهومة، واضطراب حاد في حركة العين وعدم القدرة على التعبير عن مشكلته، هذا الهذيان يتطلب المساعدة الطبية المتخصصة.

ومن أبرز الأعراض الأخرى التي يوضحها تقرير نشر في موقع jeffersonhealth والتي تعد مؤشرًا خطيرًا ويحتاج للسرعة في نقل كبير السن لإمكانية الإصابة بمضاعفات الجفاف الحاد، وآثار ضربة الشمس أو الإجهاد الحرارى:

الإغماء أو انعدام الوعى

قلة العرق الحادة والملحوظة رغم الطقس الحار

جفاف حاد بالفم لديهم

التغير الحاد في السلوك وانعدام التركيز

إذا كان كبير السن لديه مرض مزمن أو أكثر وأصبح يغيب عن الوعى