شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: كبار السن لا يشعرون بالعطش بسهولة لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كبار السن، هم الفئة الأكثر تضررًا في ظل اشتداد موجات الحر قبل قدوم الصيف رسميًا، فارتفاع درجات الحرارة يؤثر عليهم بالسلب، تهد من قواهم، وتجعلهم عرضة لمشكلات صحية كثيرة لابد من الانتباه لها، يعانون كثيرًا عند التغيرات الجوية، بل ويتأثرون سلبًا بارتفاع درجات الحرارة.

وتابع استشارى الباطنة الدكتور ماهر الجارحى، حديثه لـ"الخليج 365"، موضحًا أن كبار السن أجسادهم ومناعتهم أقل قدرة على التكيف مع ارتفاع درجة الحرارة، لا يمكنهم التأقلم مع تلك الارتفاعات الشديدة، فضلاً عن أنهم أقل رغبة في شرب المياه، نظرًا لأن مواطن الاستشعار في المخ لديهم ليس لها حساسية عالية للإحساس بالعطش، وبالتالي تجدهم أكثر زهدا في شرب المياه والحرص على تناول ليترات كثيرة منها، على عكس مراحل عمرهم السايقة، لذا يصبحون أكثر عرضة للجفاف خاصة في هذه المرحلة العمرية المتقدمة.

ولذا نصح الاستشاري بضرورة الاهتمام بتقديم ما يتخطى الليتر ونصف يوميا، أي ما يعادل الـ6 أكواب كبيرة موزعة بحرص على مدار اليوم، وعلى المحيطين والقائمين على رعايتهم، تقديم المياه لهم حتى وإن لم يطلبوها.

تابع الاستشاري أن المياه مهمة لكبير السن للترطيب العام لجسمه، ويمكن أيضًا تعزيز الترطيب من خلال المشروبات الصحية العشبية المفيدة دون إضافة السكر، فضلاً عن الفواكه والخضراوات المحتوية على المياه بكثرة.

وعند الارتفاع في درجة الحرارة، يمكن الحصول على قرص من مادة الباراسيتامول المسكنة، بالإضافة إلى الدش الفاتر، لخفض الحرارة بأمان، ولكن مع ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ لابد من نقل كبير السن للمستشفى.