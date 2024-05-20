شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن التهابات الجلد "الإكزيما"؟.. الأسباب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإكزيما هي اضطراب جلدي مزمن يتميز بوجود بقع جافة ومثيرة للحكة وملتهبة على الجلد، يمكن أن تحدث هذه الحالة في أي مرحلة من مراحل الحياة، حيث يعاني منها بعض الأفراد أثناء مرحلة الطفولة ويلاحظ آخرون ظهورها مع تقدمهم في السن، بالإضافة إلى الأعراض الجسدية، يمكن أن تسبب الإكزيما أيضًا تغيرات في لون وملمس الجلد المصاب، وغالبًا ما تؤدي الحكة الشديدة المرتبطة بالإكزيما إلى الخدش المفرط، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة. ويمكن أن يؤدي الخدش المستمر إلى إضعاف حاجز الجلد، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى ويؤدي في النهاية إلى حدوث ندبات، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

تصيب الإكزيما حوالي 15-30% من الأطفال و2-10% من البالغين طوال حياتهم، وحوالي 60% من الحالات تظهر خلال السنة الأولى من الحياة، وعلاوة على ذلك، فإن الإكزيما أكثر انتشارا في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية.

أسباب ندبات الأكزيما

الحكة من الآثار الجانبية الشائعة للإكزيما وغالباً ما تؤدي إلى الخدش المفرط. قال الدكتور أفرين: "مع الخدش المتكرر، يبدأ الجلد في التلف ويمكن أن يؤدي إلى ظهور بقع جلدية سميكة، مما يؤدي إلى حدوث ندبات".

التهاب طويل الأمد

يمكن للمرء أن يعاني لفترة طويلة بسبب الأكزيما الشديدة. وهذا يجعل الجلد أكثر عرضة للخطر ويضعف قدرة الجلد على الشفاء بشكل صحيح، مما يؤدي في النهاية إلى ظهور ندبات.

الالتهابات

خدش بقع الإكزيما يجعل الجلد أكثر عرضة للعدوى البكتيرية. يجذب الجلد المفتوح المزيد من البكتيريا، ويمكن أن تزيد هذه الالتهابات من خطر التندب.

علاج ندبات الإكزيما

استخدم العلاجات الموضعية: فهي تساعد على تقليل ظهور الندبات عن طريق تحفيز دوران الخلايا.

المراهم الموصوفة: يمكنك أيضًا استكشاف خيار استخدام المراهم الموصوفة من قبل طبيب الأمراض الجلدية لعلاج الندبات تدريجيًا مع مرور الوقت.

العلاج بالليزر: يمكن أن يساعد تخليق الكولاجين عن طريق العلاج بالليزر على تنعيم سطح الجلد وتقليل سمك الندبة إذا تم ذلك حسب توجيهات الطبيب.

الوقاية من ندبات الأكزيماالترطيب الكافيبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأكزيما، يعد الحفاظ على ترطيب البشرة بشكل منتظم أمرًا بالغ الأهمية. حيث يساعد في تخفيف الرغبة في الحك وتقليل الندبات الناتجة.

التطهير بشكل صحيح

يعد الحفاظ على نظافة الجلد أمرًا بالغ الأهمية لأن السماح للأوساخ والبكتيريا بالنمو يبطئ عملية الشفاء. نظف المنطقة بلطف بالماء الفاتر ومنظف لطيف خالٍ من العطور.

تجنب الخدش

يعد الخدش أحد الأعراض الشائعة للإكزيما، ولكنه قد يؤدي إلى تفاقم الحالة ويؤدي إلى ظهور ندبات. ولتجنبها، حافظ على أظافرك قصيرة وتجنب خدشها بقوة. يمكنك أيضًا وضع كمادات باردة على مناطق الحكة.

