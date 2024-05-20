شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية للسماق تجعله إضافة مثالية لصحتك وسلامتك وعضلاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السماق، من التوابل المهمة وأصبح مؤخرًا أحد أهم أنواع التوابل التي يستخدمها الكثيرون، يضيفونها للطعام المختلف فيعطى نكهة ورائحة مميزة للطعام، لا تقف فوائده عند حد الطعم اللذيذ والمذاق المميز، بل تزيد حد فوائد عديدة للجسم والصحة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع realsimple المعنى بصحة الإنسان وغذاؤه، أن هذا التابل المستخرج من التوت يحتوى على الكثير من مضادات الأكسدة الصحية والمفيدة، التي تساعد على نضارة الجسم وقوته سلامته، كما أنها تعزز من نشاط الجسم وفاعلية أجهزة الجسم لأنها تقاوم أكسدة الخلايا، وتأكسدها.

يحتوى هذا التابل الصحى والمفيد على الكثير من الدهون الصحية التي تعمل على إمداد الجسم بما يحتاج من حصته اليومية، تلك الحصة المهمة لضبط نسب السكر في الدم، وتفيد العضلات وبينه الجسم بشكل خاص، كذلك يحتوى على الكثير من الألياف، نسبة عالية ما يجعله خيارا مميزا لصحة القلب والمعدة، وسلامة حركية المعدة أيضا، والإمتلاء بشكل عام.

فيما ذكر تقرير نشر في موقع openaccessgovernment أن السماق أحد أهم التوابل التي تحد من نسب الكوليسترول، وتساعد على الحد من الالتهابات الجسدية والعصبية أيضًا، لإنها تخفف بشكل عام من التهابات العضلات وبالتالي تحد من آلامها، ومفيد للغاية لمن يمارسون الرياضة بإنتظام وبشكل جيد ومتوازن، وهذا التابل يساعد وبشدة على تعزيز صحة الجسم وقوته ومرونته وفقًا للتقرير وهو ما يساعد على التمتع بالطاقة والنشاط.