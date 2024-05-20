شكرا لقرائتكم خبر عن ما مرض بيرثيس عند الأطفال؟.. العلامات والأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطفولة هي فترة صعبة للأطفال والآباء على حد سواء، وغالبًا ما يكون من الصعب على الأطفال نقل المشكلات الصحية التي يواجهونها، وهو أمر مثير للقلق نظرًا لأنهم معرضون لخطر المشكلات الصحية بسبب نظام المناعة، وإحدى هذه الحالات الطبية التي يمكن أن تكون منهكة بشكل خطير للأطفال هي مرض بيرثيس، الذي يؤثر بشكل رئيسي على مفصل الورك، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

ومرض بيرثيس حالة نادرة تحدث عند الأطفال في سن مبكرة حيث ينقطع إمداد الدم إلى كرة مفصل الورك بشكل مؤقت، ما يؤدي إلى موت العظام وقد يسبب الألم والتصلب وانخفاض نطاق الحركة، ويؤثر هذا الاضطراب في المقام الأول على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات.

لا يزال السبب الدقيق غير واضح، ولكن عوامل مثل الوراثة أو الصدمة أو تشوهات الأوعية الدموية قد تساهم في تطور هذا الاضطراب النادر في مرحلة الطفولة.

أعراض مرض بيرثيس

يسبب مرض بيرثيس ألمًا في مفصل الورك لدى الأطفال بسبب انقطاع إمداد الدم إلى رأس الفخذ، ما يؤدي إلى تلف العظام والالتهاب ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الألم والعرج وصعوبة ممارسة الأنشطة، ومع تقدم الحالة، يمكن أن تظهر أعراض أكثر وضوحًا، مثل النطاق المحدود للحركة، وضمور العضلات، وتصلب المفاصل.

علاج مرض بيرثيس

يتضمن تشخيص مرض بيرثيس عادةً مجموعة من الفحوصات الجسدية، ومراجعات التاريخ الطبي، ودراسات التصوير. وتستخدم الأشعة السينية عادة لتقييم حالة مفصل الورك وتحديد مدى إصابة رأس الفخذ، قد يوفر التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أيضًا صورًا تفصيلية للمنطقة المصابة.

ويتضمن العلاج في كثير من الأحيان طرقًا غير جراحية مثل الراحة والعلاج الطبيعي، وأحيانًا الجراحة لتصحيح الحالات الشديدة، والهدف من علاج مرض بيرثيس هو الحفاظ على شكل رأس الفخذ وضمان وظيفة مفصل الورك المناسبة. وتختلف طرق العلاج حسب مرحلة المرض وعمر الطفل.