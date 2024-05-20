شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدى عند الأطفال على العيون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي عند الأطفال مشكلات في العين والتى تؤدى إلى التهاب في المنطقة الداخلية من عينيه، وتسمى التهاب "العنبية"، وهي أكثر مشاكل العين شيوعًا، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

وعندما لا يتم علاج التهاب العين في الوقت المناسب، فإنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل بصرية. ويمكن أن يؤدي إلى عواقب تشمل الجلوكوما وإعتام عدسة العين وفقدان البصر الذي لا رجعة فيه.

ويمكن أن يتطور التهاب "العنبية" لمدة تصل إلى عام قبل تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي الشبابي، أو بالتزامن معه، أو حتى 15 عامًا بعده، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث حتى لو كان المرض غير نشط، ومدى خطورة التهاب العنبية لا يرتبط بمدى خطورة مرض المفاصل لدى الطفل، لكن الأطفال الذين لديهم أقل من خمسة مفاصل مصابة بالتهاب المفاصل في الأشهر الستة الأولى من المرض هم أكثر عرضة لمشاكل العين.

وقد لا يعاني الأطفال الذين يعانون من التهاب العين من الكثير من الألم، وقد لا تبدو عيونهم حمراء كما تظهر في التهاب الملتحمة، وفي حالات نادرة، قد يعاني الأطفال من رؤية ضبابية أو تهيج خفيف، وفي حالات أخرى، قد تظهر عيون الطفل حمراء أو ضبابية. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الأعراض غالبًا ما تظهر ببطء شديد، فقد يكون الوقت قد فات بالفعل لمنع حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للعينين.

وإذا كان طفلك يعاني من مشاكل في العين، فمن المهم زيارة طبيب وإذا كان طفلك يعاني من التهاب المفاصل، قم بزيارة طبيب الروماتيزم (أخصائي متخصص في علاج التهاب المفاصل).

إن نوع التهاب المفاصل عند الأطفال الذي يعاني منه طفلك، وطول المدة التي أصيب فيها طفلك بالتهاب المفاصل، والأدوية المقدمة لعلاجه، كلها ستؤثر على عدد المرات التي يحتاج فيها طفلك إلى اختبارات العين. للتأكد من أن طفلك لا يعاني من المضاعفات.

