لو بتظهر لك قرح بالفم خلال نزلة برد.. علماء يكتشفون كيف يدخل الهربس خلايانا

القاهرة - سامية سيد - يدخل فيروس الهربس البسيط من النوع 1 - وهو السبب الرئيسي للهربس الفموي - إلى الخلايا العصبية، وفقًا لورقة جديدة في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences .

قد يساعد هذا الاكتشاف الباحثين على تطوير علاجات جديدة وأكثر فعالية لهذا الفيروس الشائع والمثير للدهشة، وذلك وفقا لما ذكرته مجلة Newsweek.

الهربس البسيط من النوع 1 (HSV-1) مسؤول بشكل رئيسي عن الهربس الفموي، حوالي 67% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في جميع أنحاء العالم - 3.7 مليار شخص - مصابون بهذا الفيروس، الذي يمكن أن يظهر في شكل قروح البرد على الفم وحوله، يسبب فيروس الهربس البسيط من النوع 2 (HSV-2) بشكل رئيسي الهربس التناسلي، حيث يعاني 13% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا في العالم - أي حوالي 490 مليون شخص - من الإصابة بهذا الفيروس.

يمكن أن يسبب كلا النوعين من الفيروس أعراضًا في الفم والمناطق التناسلية، ولكن غالبية حالات الهربس الفموي تكون ناجمة عن فيروس الهربس البسيط من النوع 1 والفيروس التناسلي من النوع 2.

تنتشر هذه العدوى الفيروسية عن طريق ملامسة الجلد للجلد، وعادةً ما يكون التقبيل في حالة فيروس الهربس البسيط من النوع 1 والاتصال الجنسي في حالة فيروس الهربس البسيط من النوع 2، مما يصيب الخلايا العصبية، لا يعاني العديد من الأشخاص أبدًا من أي أعراض لعدوى الهربس البسيط، ولكن أولئك الذين يعانون من ذلك يعانون من بثور مؤلمة في المناطق المصابة، والتي قد تتكرر بعد فترات طويلة من السكون، قد تشمل محفزات النوبات المتكررة التعرض لأشعة الشمس أو الإجهاد أو الجراحة أو الأمراض أو الحمى، لا يوجد علاج متاح حتى الآن للعدوى بهذه الفيروسات، لأنها تتواجد في الجهاز العصبي.

وفقا للورقة الجديدة، قد يقتحم الهربس خلايانا العصبية باستخدام هياكل تسمى الأنابيب الدقيقة، ويستخدم محركات بروتينية خاصة تسمى داينين وكينيسين للتنقل.

وقال مؤلف الدراسة جريجوري سميث، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة بجامعة نورث وسترن، في بيان: "نحن نعمل على تطوير لقاحات ضد هذه الفيروسات، وهذه اللقاحات مصممة خصيصًا بحيث لا تصل إلى جهازك العصبي، مضيفا، لقد عرفنا كيفية تحويرها حتى لا تصل إلى الجهاز العصبي، لكن لم يكن لدينا فهم كامل ميكانيكيًا لسبب فعالية طفراتنا.

يصف الباحثون – من جامعة نورث وسترن – كيف قاموا بربط علامات الفلورسنت الخاصة بالفيروس لمشاهدة كيفية تحركه داخل الخلية المصابة، واكتشفوا أن البروتين الموجود في الفيروس المسمى pUL37 اختطف البروتين كينيسين من الخلية وعطلها لتسريع رحلته إلى نواة الخلية العصبية.

وأضافوا، توضح النتائج التي توصلنا إليها كيف تطورت فيروسات الهربس ألفا، مثل HSV-1 ، لتصبح ذات كفاءة عالية في غزو الجهاز العصبي، هذا ما قاله المؤلف المشارك في الدراسة دونج كيم، حيث يحقق الفيروس ذلك عن طريق تنظيم بروتين كينيسين الحركي مكانيًا وزمانيًا للسماح بالتوصيل السلس للجزيئات الفيروسية إلى النواة، ويأمل الباحثون في استخدام هذه الاكتشافات لإنشاء علاجات جديدة لعدوى الهربس.

وأكد كيم، أعتقد أن نموذجنا يضيف خطوة مهمة في فهم عملية الغزو العصبي بواسطة فيروس HSV-1مع هذا الفهم الجديد، يمكننا الآن التعمق أكثر في هذه العملية المصممة التي تنقل المواد الجينية الفيروسية من العالم الخارجي إلى خلايانا العصبية.