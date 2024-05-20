شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الإفراط فى ملح المائدة يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشكل سرطان المعدة، خطرًا كبيرًا فهو خامس أكثر أنواع السرطان شيوعًا فى جميع أنحاء العالم، ويعد تحديد عوامل الخطر أمرًا بالغ الأهمية للتدخل المبكر وتحسين نتائج المرضى، وتسلط دراسة حديثة الضوء على وجود صلة مثيرة للقلق بين الإضافة المعتادة لملح الطعام على المائدة في كل وجبة وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

ماذا تقول الدراسة؟

حللت الدراسة، التي نشرت في مجلة سرطان المعدة، بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، والتى شملت أكثر من 470 ألف مشارك، ويهدف الباحثون إلى التحقق من مدى ارتباط إضافة الملح إلى الطعام على المائدة بخطر الإصابة بسرطان المعدة.

وتم تصنيف المشاركين بناءً على تكرارهم الذاتى لإضافة الملح أثناء تناول الطعام: أبدًا، نادرًا، أحيانًا، عادةً، أو دائمًا، وقام الباحثون أيضًا بقياس مستويات الصوديوم والكرياتينين والبوتاسيوم فى البول لديهم لتقدير إفراز الصوديوم في البول على مدار 24 ساعة، كما تم الأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة، بما فى ذلك العمر والجنس ومستوى التعليم والنشاط البدنى واستهلاك اللحوم الحمراء وتناول الفاكهة والخضروات.

وخلال فترة المتابعة المتوسطة البالغة 10.9 سنوات، تم توثيق 640 حالة إصابة بسرطان المعدة، ووجدت الدراسة أن الأفراد الذين يضيفون الملح دائمًا إلى طعامهم على المائدة لديهم خطر أعلى بنسبة 41٪ للإصابة بسرطان المعدة مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك مطلقًا أو نادرًا، ويسلط هذا الارتباط المهم الضوء على الخطر المحتمل للإفراط فى استهلاك الملح.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى المخاطر الصحية الأوسع نطاقًا الناجمة عن الإفراط في استهلاك الملح، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، وحث على التوعية العامة واتخاذ التدابير الوقائية.

ونظراً للمخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بزيادة استهلاك الملح.. فمن الضروري اعتماد استراتيجيات للحد من تناوله على النحو التالى: اقرأ الملصقات الغذائية

تحقق من الملصقات الغذائية لمعرفة محتوى الملح واختر خيارات منخفضة.

الطبخ فى المنزل

قم بإعداد وجبات الطعام في المنزل باستخدام المكونات الطازجة للتحكم في مستويات الملح.

نكهة الأعشاب والتوابل

استخدم الأعشاب والتوابل الأخرى بدلاً من الملح لتعزيز النكهة.

الحد من الأطعمة المصنعة

تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة والمعبأة، والتي غالبًا ما تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم.

غسل الأطعمة المعلبة

إذا كنت تستخدم الخضروات أو الفاصوليا المعلبة، قُم بغسلها جيدًا لإزالة الملح الزائد.

ثقف نفسك

تعرف على كمية الملح اليومية الموصى بها وراقب استهلاكك وفقًا لذلك.