شكرا لقرائتكم خبر عن حارب التعب والإرهاق في الموجة الحارة بهذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤثر الشعور بالتعب والإرهاق بشكل كبير على حياتك اليومية، وقد يزيد الوضع سوءًا مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤثر على نشاطك وروتين عملك اليومى، وفى حين أن النوم الكافي وإدارة التوتر أمر بالغ الأهمية، إلا أن نظامك الغذائي يلعب أيضًا دورًا حيويًا في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك، من خلال دمج بعض الأطعمة التى تياعد في مكافحة التعب والإرهاق بشكل فعال، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلي.. أفضل 5 أطعمة تحافظ على نشاطك طوال اليوم

الزبيب الأسود

علاج ممتاز لتخفيف الشعور بالتعب والإرهاق، فهو غني بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، والتي توفر دفعة سريعة للطاقة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزبيب الأسود على الحديد، مما يساعد على مكافحة فقر الدم، وهو سبب شائع للتعب، عن طريق تحسين مستويات الأكسجين في الدم.

يساعد محتواه العالي من الألياف أيضًا على الهضم ويعزز امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، علاوة على ذلك، فإن الزبيب الأسود مليء بمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين C والبوليفينول، مما يقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات ويعزز الحيوية ويقلل من مشاعر التعب.

الموز

يعتبر الموز مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات والبوتاسيوم وفيتامين ب6، وكلها تساعد على تعزيز مستويات الطاقة، حيث توفر الكربوهيدرات مصدرًا سريعًا للطاقة، بينما يساعد البوتاسيوم في الحفاظ على وظيفة العضلات المناسبة ومنع التشنجات، ويساعد فيتامين ب6 في تحويل الطعام إلى طاقة، مما يجعل الموز وجبة خفيفة مثالية لزيادة الطاقة بشكل فوري.

الزبادي

يعتبر الزبادي أحد الأطعمة الغنية بالبروتينات والكربوهيدرات، كما يساعد البروبيوتيك الموجود في الزبادي على تخفيف أعراض التعب، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

الفلفل الأحمر

يعتبر الفلفل الأحمر من الأطعمة المفيدة للقضاء على الشعور بالإرهاق والتعب، فهو مصدرًا ممتازًا لفيتامين C، وهو مفيد لمقاومة الشعور بالتعب والإجهاد، كما يحتوي الفلفل أيضًا على نسبة عالية من فيتامينات أ و ب 6، بالإضافة إلى الألياف.

الجوز

أحد أنواع المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية الصحية، والتى تساعد على محاربة التعب والإجهاد بفضل محتواه العالى من أحماض أوميجا 3 الدهنية.