شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الهندى للأبحاث الطبية يحذر من أنظمة الدايت السريعة وأدوية السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المجلس الهندي للأبحاث الطبية والمعهد الوطني للتغذية بالهند من أنظمة الدايت السريعة التى تنقص الوزن فى وقت قصير وكذلك من أدوية السمنة، لما تسببه من مضاعفات صحية، بحسب موقع تايمز ناو.

وأوضح أنه يجب على الأشخاص إنقاص الوزن تدريجيًا بمساعدة نظام غذائي متوازن ويجب عليهم أيضًا تجنب تناول أي أدوية لفقدان الوزن السريع أو الأدوية المضادة للسمنة.

وقدمت إرشادات المجلس الهندى أيضًا كيفية الحفاظ على وزن الجسم الصحى والتى تنص على: "للحفاظ على الوزن المناسب ومحيط الخصر، يجب تناول الخضراوات الطازجة في كل وجبة، و الحبوب الكاملة والبقوليات والفول، ويجب تجنب السكر والمنتجات المصنعة وعصائر الفاكهة والأطعمة عالية الدهون المشبعة أو الملح أو السكر".

وقالت ان النشاط البدني المنتظم واليوجا أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة والوزن الجيد، و يجب أن يكون تخفيض الوزن تدريجيًا.

ونصح بضرورة ألا تقل الوجبات الغذائية لتخفيض الوزن عن 1000 سعرة حرارية في اليوم، ويجب أن توفر جميع العناصر الغذائية، ويعتبر إنقاص وزن الجسم بمقدار نصف كيلوجرام أسبوعيًا أمرًا آمنًا، وينبغي تجنب أساليب فقدان الوزن السريع واستخدام الأدوية المضادة للسمنة.

تشارك إرشادات المجلس الهندي للأبحاث الطبية أيضًا الطرق التي يمكنك من خلالها اختيار خيارات صحية.

- خطط لوجبات متوازنة تحتوي على كمية كافية من الخضار

- قم بتضمين الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والقمح الكامل، والشعير وقم بإضافة البقوليات مثل الفول والعدس لأنها غنية بالألياف والمواد المغذية.

تناول المزيد من الخضار

بالإضافة إلى السلطات، قم بإدخال مجموعة متنوعة من الخضروات الملونة في وجباتك. فهي منخفضة في السعرات الحرارية ولكنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، يمكن لتحميص الخضار أو تبخيرها أو قليها أن تعزز نكهتها دون إضافة الكثير من زيت الطهي.

انتبه إلى أحجام الوجبات وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

عند تناول الوجبات الخفيفة، ابحث عن خيارات غنية بالعناصر الغذائية مثل حفنة من المكسرات أو الزبادي العادي أو الخضار المقطعة مع إضافة بعض التوابل.

اختر اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدواجن منزوعة الجلد، وقطع اللحوم والأسماك الخالية من الدهون تحتوي مصادر اللحوم هذه على نسبة أقل من السعرات الحرارية والدهون المشبعة مقارنة بقطع اللحوم الدهنية.

استخدمي طرق الطبخ الصحية

اختر طرق الطهي مثل الشوي، أو الخبز، أو الطهي بالبخار، أو القلي بأقل كمية من الزيت بدلاً من القلي، مما يقلل من كثافة الطاقة في وجباتك.

قلل من تناول المشروبات السكرية

مثل الصودا وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة. اختر الماء أو شاي الأعشاب أو المشروبات غير المحلاة بدلًا من ذلك.

تحقق من الملصقات الغذائية

للحصول على معلومات حول السعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكريات المضافة والصوديوم. اختر المنتجات التي تحتوي على كميات أقل من هذه المكونات.

لتقليل الوزن، من المهم تقليل السعرات الحرارية من الكربوهيدرات المكررة وزيوت الطهي، يمكنك أيضًا ممارسة النشاط البدني كل يوم.