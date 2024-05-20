شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى القلب للوقاية من مخاطر الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشكل ارتفاع درجات الحرارة بعض المخاطر الصحية خاصة للأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة، ومن بينهم مرضى القلب والأوعية الدموية، وإذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم، قد يعرضهم لمخاطر صحية، حيث أظهرت بعض الدراسات وجود علاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. نصائح لمرضى القلب والأوعية الدموية للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة دون مخاطر صحية أو الإصابة بنوبات قلبية:

- حافظ على رطوبة جسمك خاصة فى الموجة الحارة، من خلال شرب الماء كل 20 دقيقة، بجانب السوائل الطبيعية والمرطبة دون إضافة المزيد من السكر.

- إذا كنت مريضًا بقصور القلب، فيجب عليك الحفاظ على التوازن بين تناول السوائل وفقدانها لأن السوائل الزائدة يمكن أن تتراكم وتسبب التورم.

- ابتعد عن تناول المشروبات مثل الشاي والقهوة والتى تحتوى على الكافيين لأنها قد تسبب زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم ومن ثم زيادة الضغط على قلبك.

- احرص على حماية بشرتك خاصة عند النزول من المنزل، عن طريق ارتداء قبعة واسعة الحواف، ونظارات شمسية، وملابس خفيفة الوزن وقطنية فاتحة اللون، واستخدام واقيًا للشمس للحماية من الحروق نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

- من المهم مراقبة ضغط الدم بانتظام خاصة فى الطقس الحار، لتفادى أى مضاعفات صحية قد تضر بصحة القلب، خاصة أن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، لذلك من المهم الالتزام بتوصيات الطبيب ويشمل ذلك الالتزام بالأدوية وتعديلات نمط الحياة، مثل دمج الفواكه والخضروات الصيفية التى تحتوى على نسبة عالية من الماء فى نظامك الغذائى، لأنها يمكن أن تساعد فى تنظيم درجة حرارة الجسم، مع الحد من تناول الأطعمة المصنعة.

- يجب تناول الأطعمة الباردة مثل السلطات التى تمد جسمك بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها، وتمنحه شعور البرودة والاسترخاء فى الطقس الحار.